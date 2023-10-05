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Denize düşen dronu, su altı dronu ile kurtardı

05.10.2023 11:23 | Son Güncelleme:
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Ege Denizi’nde 60 metre derinliğe düşürdüğü dronu kurtarmak için su altı dronu kullanan Serhat Çığgın, mekanik bir kol yardımı ile dronu denizden çıkarttı. Su altından dronun çıkartılma anları ilginç görüntüler oluşturdu.

Teknolojik gelişmeler ilerlemeye devam ettikçe insansız kullanılan araçların özellikleri de artmaya devam ediyor. Ege Denizi’nde, Gökçeada’dan 35 kilometre uzaklıkta bir mesafede Antalya’da sportif balıkçı Suat Yiğit ve dron pilotu Serhat Çığgın, tekne ile gezdikleri sırada kendilerini sosyal medya hesaplarına içerik üretmek için dron ile görüntülüyorlardı. Bu sırada kontrolden çıkan dron aniden denize düştü. Düşen dronun koordinatlarını tespit ettikten sonra 2 hafta içinde aynı noktaya gittiler. Bu kez yanlarına getirdikleri su altı dron ile birkaç saat deniz tabanını taramaya başladılar. Düşürülen dronu bulduklarında ise mekanik kol yardımıyla 60 metre derinlikten çıkarttılar. O anlar ise su altı dron kamerası ile kaydedildi. Denize düşen dronun 2 hafta sonra çıkarılması ilginç görüntüler oluşturdu.

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