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  4. Denize girdikten sonra arkadaşına haber vermeden evine giden adamın boğulduğu sanılınca polis alarma geçti

Denize girdikten sonra arkadaşına haber vermeden evine giden adamın boğulduğu sanılınca polis alarma geçti

YALOVA HABERLERİ  | 08.08.2020 11:43 | Son Güncelleme

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde gece denize giren şahıstan bir daha haber alınamadı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde gece denize giren şahıstan bir daha haber alınamadı. Arkadaşının durumu polise bildirmesi üzerine arama başlatıldı. Kayıp şahsın Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki evine gittiği öğrenilince herkes derin bir nefes aldı.
Edinilen bilgiye göre, Yalova’nın Çınarcık ilçesine tatil maksadıyla gelen H.C. (32), akşam saat 02:00 sularında sıcaktan bunalarak serinlemek için denize girdi. Bir süre açılan genç bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine arkadaşı durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın denize girdiği sahil kesiminde arama çalışmasına başladı. Deniz polisi ekiplerini alarma geçiren olay bir süre sonra aydınlandı. Şahsın başka bir noktadan sahile çıktıktan sonra arkadaşına haber vermeden Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki evine döndüğü öğrenildi. Bunun üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı.

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