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Denizi olmayan şehrin üniformalı kaptanı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 18.02.2020 11:24 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde yaşayan 53 yaşındaki pazarcı Sabri Şişik, yaz kış üzerinden çıkarmadığı apoletli denizci üniforması ve başından eksik etmediği şapkasıyla gölü dahi olmayan belde halkının gönlünde "Kaptan" olarak taht kurdu - Sabri Şişik: - "Gemi kullanma hevesim var ama şu an için gerçekleşmedi. İleride gerçekleşir mi gerçekleşmez mi onu bilemiyorum ama Afyonkarahisar'da deniz olmadığı için ben şimdilik karada kaptanım. İnşallah bir gün de denizde kaptan olurum" - Sabri Şişik'in eşi Feride Şişik: - "Eşimin kaptan imajı benim de çok hoşuma gidiyor. Yakıştığı için de destekliyorum onu. Kendisinin neşesi de her zaman çoktur. Sürekli ben eşimi, eşim de beni destekler"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde yaşayan pazarcı Sabri Şişik, üzerinden çıkarmadığı apoletli üniforması ile başından eksik etmediği denizci şapkasıyla görenlerin dikkatini çekiyor.

İlçeye bağlı Dişli beldesinde 'Gasalakoğlu' lakabı ile tanınan Şişik ve ailesi, 20 yıldır Bolvadin ve çevresinde pazarlarda kuru bakliyat ile gıda ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

Denizcilik geçmişi olmayan ve küçük yaşlardan beri kaptanlık mesleğine ilgi duyan Şişik, 5 yıl önce yeğenleri ile tatile gittiği İstanbul'un Adalar ilçesinden 10 liraya aldığı denizci şapkasını günlük hayatında başından hiç çıkarmıyor.

Şişik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taktığı denizci şapkası nedeniyle zaman içinde "Kaptan" olarak anılmaya başladığını anlatarak, şunları söyledi:

"Önce şapka taktım, arkasından arkadaşlarım bana denizci üniformaları yaptırdı. Kaptan üniformam ve şapkam ile çektirdiğim fotoğraflarımdan aracıma reklam çalışması yaptırdım. Şimdi nereye gidersem gideyim 'Kaptan' diye beni parmakla gösteriyorlar. Müşterilerimin, özellikle küçük çocukların bana karşı çok büyük bir sevgisi var. Allah, bu sevgiyi eksik etmesin, daha artırsın inşallah."

- "İnşallah bir gün de denizde kaptan olurum"

Şişik, üniformasız ve şapkasız pazara çıktığında müşterilerinin kendisini tanımadığını ve alışveriş yapmadan gittiğini vurguladı.

Bahriyeli olmadığını, daha önce hiç gemi de kullanmadığını anlatan Şişik, "Gemi kullanma hevesim var ama şu an için gerçekleşmedi. İleride gerçekleşir mi gerçekleşmez mi onu bilemiyorum ama Afyonkarahisar'da deniz olmadığı için ben şimdilik karada kaptanım. İnşallah bir gün de denizde kaptan olurum." diye konuştu.

Şişik, Afyonkarahisar'da kendisini gören jandarma ile polis memurlarının da saygı ve sevgiyle yaklaştıklarını, hatta birlikte fotoğraf çektirdiklerini dile getirdi.

- "Keşke, Afyonkarahisar'da da bir deniz olsaydı da kaptanı ben olsaydım"

Son nefesine kadar kaptan elbisesi giyineceğine dikkati çeken Şişik, şu değerlendirmede bulundu:

"Pazarcılık mesleğini de bıraksam bile ben artık hep bu şekilde giyineceğim. 2023 yılında da Dişli belediye başkanlığına adaylığımı koyacağım ama eşim bunu istemiyor. Eğer eşimi ikna eder de seçimi kazanıp belediye başkanı seçilirsem de kaptan üniformamı çıkarmam. Keşke, Afyonkarahisar'da da bir deniz olsaydı da kaptanı ben olsaydım."

Sabri Şişik'in eşi Feride Şişik de kocasının kaptan üniformalarını sürekli temiz tutmaya çalıştığını anlattı.

Eşinin beldede herkes tarafından saygıyla karşılandığını dile getiren Feride Şişik, "Eşimin kaptan imajı benim de çok hoşuma gidiyor. Yakıştığı için de destekliyorum onu. Kendisinin neşesi de her zaman çoktur. Sürekli ben eşimi, eşim de beni destekler." ifadelerini kullandı.

Beldedeki kıraathanenin sahibi Abdullah Sağlam da Sabri Şişik'in sürekli üniformayla dolaştığını belirtti.

"Afyonkarahisar'da deniz olsaydı bizim kaptanımız bir rütbe daha alırdı" ifadesini kullanan Sağlam, "Bana da burada 'Amiral' derler. Ben de burada yaklaşık 40 yıldır esnafım. Yıllardır burada 'Kaptan' ile 'Amiral' iyi geçinir. Aslında, her ikimiz de ekmeğimizin peşindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Belde sakinlerinden Sebahattin Aydın da Sabri Şişik'in kalbi temiz bir insan olduğunu ve çevresinde çok sevildiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolvadin Dişli Gasalakoğlu kaptan Pazarcı Sabri Şişek

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