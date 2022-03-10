YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizl’de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Denizl’de kar yağışı etkisini sürdürüyor

10.03.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizl’de kar yağışı etkisini sürdürüyor

DENİZLİ (AA) - Denizli’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren yağışla yüksek kesimlerde bulunan cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran, Kazıkbeli ve Çaylı mevkilerinde çok sayıda araç yolda kaldı.

Trafik ekipleri zaman zaman kapanan yolun açılması için çalışma yürütüyor.

Polis ekipleri Kelleci Kardeşler mevkisinde zincir ve kar lastiği denetimi yaparken, tırların ise Antalya istikametine doğru geçişlerine izin vermiyor.

Kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldiği görüldü.

Bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ING Basketbol Süper LigiING Basketbol Süper Ligi
İstanbul'da bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı uyarısıİstanbul'da bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı uyarısı
Bursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandıBursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Denizli Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:13
Öğle
13:19
İkindi
16:38
Akşam
19:14
Yatsı
20:29
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cepheden kadın sesi yükseldi! Putin’i uyardılar

Cepheden kadın sesi yükseldi! Putin’i uyardılar

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel hayatınızı bitirmek istemiyorsanız elinizdekini bırakın

Cinsel hayatınızı bitirmek istemiyorsanız elinizdekini bırakın

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.