Denizl’de kar yağışı etkisini sürdürüyor

DENİZLİ (AA) - Denizli’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren yağışla yüksek kesimlerde bulunan cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran, Kazıkbeli ve Çaylı mevkilerinde çok sayıda araç yolda kaldı.

Trafik ekipleri zaman zaman kapanan yolun açılması için çalışma yürütüyor.

Polis ekipleri Kelleci Kardeşler mevkisinde zincir ve kar lastiği denetimi yaparken, tırların ise Antalya istikametine doğru geçişlerine izin vermiyor.

Kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldiği görüldü.

Bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor.

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