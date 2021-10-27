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Denizle ormanın buluştuğu İğneada Longoz Ormanı güz renklerine büründü

27.10.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen: - "Kırklareli kuzey Batı Trakya, Balkanlar ve Doğu Avrupa'ya açılan eşsiz bir lokasyona sahip, saklı bir cennet. Bu nedenle özellikle sonbaharda Kırklareli'nin bu eşsiz güzelliklerini sizlerle paylaşmak, sizleri burada ağırlamak istiyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'ndeki Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanında sonbaharın renk cümbüşü yaşanıyor.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Istranca Ormanları özellikle sonbaharda doğaya yansıyan yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarıyla göz alıcı güzelliğe kavuştu.

Endemik bitkiler, yabani ve nadir kuş türlerini barındıran longoz, huzurlu ortamıyla sonbaharda da ziyaretçilerini etkiliyor.

İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran Longoz Ormanları, güzelliğiyle ilgi çekiyor.

Derelere ağaçlardan dökülen sarı yapraklar, yeşilin tonlarını her mevsim koruyan bitkiler ile ormandan geçen patikalar, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor.

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca Ormanları hazan mevsimi renkleriyle adeta görsel şölen sunuyor.

Yürüyüş yolları, dereleri, kuş gözlem kulesi ile ziyaretçilerine ev sahipliği yapan longoz, bugünlerde fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Orman içerisindeki Balkan köylerini gezerek en iyi kareyi yakalamak için çaba sarf eden fotoğraf tutkunları, aynı zamanda doyumsuz bir güzelliğe de tanıklık ediyor.

- Longozların eşsiz güzellikleri görülmeye değer"

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, longoz ormanlarının hazan mevsimi renkleri ile bugünlerde ayrı bir güzel olduğunu söyledi.

Longoz ormanlarının her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu anlatan Şen, tüm yerli ve yabancı turistleri doğa harikası ormanları görmeye davet etti.

Ormanların özellikle fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yaptığını bildiren Şen, şöyle konuştu:

"Kırklareli kuzey Batı Trakya, Balkanlar ve Doğu Avrupa'ya açılan eşsiz bir lokasyona sahip, saklı bir cennet. Bu nedenle özellikle sonbaharda Kırklareli'nin bu eşsiz güzelliklerini sizlerle paylaşmak, sizleri burada ağırlamak istiyoruz. Çok güzel fotoğraflar çekerek keyifli vakit geçirecekler. İstanbul veya civar bölgede çalışan insanlar burada stresini atabilecekler, yürüyüş yapabilecekler, foto safari, sportif etkinlikler gerçekleştirebilecekler. Tekrar hayata o renk cümbüşünün verdiği hazla dönecekler."

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