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Denizli 112, geçen yıl 1 milyon 25 bin kez arandı

09.01.2024 14:36 | Son Güncelleme:
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2023 yılında Denizli’den 112 Acil Çağrı Merkezine düşen çağrıların sayısı açıklandı.

Denizli 112, geçen yıl 1 milyon 25 bin kez arandı

Yıl genelinde toplamda 1 milyon 25 bin 666 çağrının yüzde 47’si ilgili kurumlara aktarıldı. Bilinçlendirme çalışmaları çerçevesinde Denizli’de gereksiz çağrı sayısı Türkiye ortalamasına göre iyi durumda olduğu belirtildi.

Denizli’de 2013 yılında faaliyete geçen ve 2021 yılında tek numara 112 Acil Çağrı numarası üzerinden ihbarlar alınmaya başlayan Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından 2023 yılı istatistikleri paylaşıldı. İl genelinde tüm acil çağrıları karşılayan ve çözüm bulan Çağrı Merkezi’nde 7 gün 24 saat esasına dayalı polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve orman kurumlarından oluşan 194 personel görev yapıyor. 2023 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 1 milyon 25 bin 666 çağrı geldiği açıklandı. Aylık ortalama 85 bin 472, günlük ise 2 bin 500 ile 3 bin civarında çağrıya cevap verildi. Çağrılar 1,59 saniye gibi kısa sürede yanıtlanırken, Avrupa Çağrı Merkezleri Derneği tarafından yayımlanan kalite standartları kriterlerini karşıladığı belirtildi.

DENİZLİ YÜZDE 53 GEREKSİZ ÇAĞRI ORTALAMASI İLE TÜRKİYE GENELİNDE İYİ DURUMDA

Verilere göre yapılan çağrıların gelen çağrıların yüzde 47’lik dilimini oluşturan 478 bin 316 çağrı ilgili kurumlara aktarıldı. Yüzde 53 ile 547 bin 350 çağrı ise danışma veya gereksiz çağrıdan oluştuğu ifade edildi. Acil Çağrı Merkezi’nin ilk kurulduğu yıllarda yüzde 76 olan gereksiz veya danışma çağrılarının bilinçlendirme çalışmaları neticesinde düştüğü ifade edilirken, Türkiye ortalaması baz alındığında iyi olduğu kaydedildi. Kentte 2023 yılında 391 bin 955 vakaya müdahale edilirken, kurumlara göre dağılımda ise emniyet 217 bin 794, sağlık 125 bin 730, jandarma 28 bin 16, itfaiye 17 bin 38, orman 2bin ve AFAD ise bin 377 olaya müdahale ettiği açıklandı.

Ayrıca Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi 2023 yılında farkındalığı artırmak amacıyla toplamda 68 ilkokul, ortaokul, anasınıfı ve yaz kuran kurslarına 31 bin 210 öğrenciye bilgilendirme eğitimleri düzenlenip, tanıtım materyalleri dağıtımı yaptığı ifade edildi.

Denizli 112, geçen yıl 1 milyon 25 bin kez arandı

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