YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli, Aydın ve Manisa'da karne heyecanı

Denizli, Aydın ve Manisa'da karne heyecanı

21.01.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli, Aydın ve Manisa'da karne heyecanı

DENİZLİ/AYDIN/MANİSA (AA) - Denizli, Aydın ve Manisa'da öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı.

Denizli'de 793 resmi ve özel okuldaki 10 bin 226 derslikte 188 bin 5 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Hilmi Özcan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne törenine katılan Vali Ali Fuat Atik, öğrencilerden tatilde kitap okumayı ihmal etmemelerini istedi.

Aydın'da da ilk ve orta öğretimdeki 185 bin 125 öğrenci karnelerini aldı.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen törene katılan Vali Hüseyin Aksoy, birinci dönemi olumsuzluk yaşanmadan tamamlandıklarını söyledi.

İkinci dönemde de aynı hassasiyetle eğitim ve öğretime devam edebilmeyi temenni ettiklerini dile getiren Aksoy, "Çocuklarımızın tatili iyi değerlendirmelerini, dinlenmelerini, fırsat buldukça da kitap okumalarını istiyoruz. İkinci döneme daha zinde şekilde gelmelerini bekliyoruz." dedi.

Töreni şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın adını taşıyan okulda yaptıklarına dikkat çeken Aksoy, bu vesileyle tüm şehitleri saygıyla andıklarını kaydetti.

Öğrenciler karnelerini ve hediyelerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Teşekkür Belgesi alan Sena Doğanoğlu, ikinci dönem sonunda Takdir Belgesi almak için daha çok ders çalışacağını söyledi.

Asude Barut da tatili ders çalışarak geçireceğini belirterek, "Kitap okuyacağım ve notlarım pekiyi olacak." dedi.

Törene Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş katıldı.

Manisa'da ise 1091 okulda 258 bin 944 öğrenci karnelerini aldı.

Vali Yaşar Karadeniz, Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu ve Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenlerine katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadıDiş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı
Kendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişlerKendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişler
GÜNCELLEME - Denizli'de devrilen midibüsteki 16 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Denizli'de devrilen midibüsteki 16 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 21 Ocak Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:09
Öğle
13:20
İkindi
15:58
Akşam
18:21
Yatsı
19:41
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

İstanbul Esenyurt'ta şantiyede ceset bulundu

İstanbul Esenyurt'ta şantiyede ceset bulundu

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.