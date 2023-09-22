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Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef konuğu Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan'ın hayatı

22.09.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan hakkındaki detaylar MasterChef seyircileri tarafından araştırılıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'in yeni bölüm çekimleri Denizli'de gerçekleşti. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da konuk oldu. Osman Zolan'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef konuğu Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan'ın hayatı..

MasterChef'in Denizli'de gerçekleşen çekimleri, programın 96. bölümü ile 22 Eylül Cuma akşamı ekranlara gelecek. MasterChef'in çekildiği Denizli'nin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Osman Zolan kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorular programın izleyicileri tarafından sorgulanmaya başladı. MasterChef'in konuğu Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan'ın hakkında merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN ZOLAN KİMDİR?

1964 yılında Denizli’nin Tavas İlçesi’nde doğan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilk öğrenimini Tavas-Garipköy'de, orta ve lise eğitimini ise Isparta - Gönen Öğretmen Lisesi’nde yaptı. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Başkan Zolan, Denizli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yaptı.

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28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçilen Başkan Zolan, 2004 ile 2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 16 Mart 2011 tarihinde Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 tarihlerinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.13 Haziran 2019 tarihinde Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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