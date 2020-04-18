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Denizli Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.04.2020 12:37 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tüm tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, oluşturdukları ekiplerle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.Sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından tüm tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sabah erken saatlerden itibaren çalışmalara başladı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tüm tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, oluşturdukları ekiplerle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından tüm tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sabah erken saatlerden itibaren çalışmalara başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu, 112 Çağrı Merkezi ve ALO 153 hattını arayan vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlaması kuralları ölçüsünde ekmek ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun yanında belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin 52 farklı bölgesinde görev yapan itfaiye istasyonları, 188 Cenaze, Büyükşehir DESKİ 185 Çağrı Merkezi, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve diğer nöbetçi ekipleriyle hizmetlerine devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri can dostlarını da unutmadı
Denizli’de yoğun olarak kullanılan bina, cadde ve meydanlarda rutin olarak yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da boş durmadı. Ekipler bu kapsamda Vatan Caddesi’nde yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere mama bırakan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin muhtelif yerlerine koyduğu su kaplarını da kontrol etti.

“Vatandaşlarımızın sağlıkları için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sabah erken saatlerden itibaren kurallar ölçüsünde vatandaşların ihtiyacını karşılamak için ekipler canla başla çalıştığını söyledi. Başkan Osman Zolan, “Vatandaşlarımız ihtiyaçları için 112 Çağrı Merkezi ve ALO 153 hattımızı arayabilir. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve bu zor günleri inşallah hep beraber atlatacağız. Yeter ki kurallara uyalım, evimizde kalalım. Bizler sahadayız görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızın sağlıkları için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

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İmsak
04:50
Sabah
06:17
Öğle
13:08
İkindi
16:50
Akşam
19:49
Yatsı
21:10

Denizli Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Çiftçi Eczanesi
Merkezefendi
Gökhan Eczanesi
Merkezefendi
Lokman Eczanesi
Merkezefendi
Nisan Eczanesi
Merkezefendi
Gökçe Eczanesi
Pamukkale
Mira Eczanesi
Pamukkale
Özkan Eczanesi
Pamukkale
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