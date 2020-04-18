Denizli Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tüm tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, oluşturdukları ekiplerle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından tüm tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sabah erken saatlerden itibaren çalışmalara başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu, 112 Çağrı Merkezi ve ALO 153 hattını arayan vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlaması kuralları ölçüsünde ekmek ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun yanında belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin 52 farklı bölgesinde görev yapan itfaiye istasyonları, 188 Cenaze, Büyükşehir DESKİ 185 Çağrı Merkezi, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve diğer nöbetçi ekipleriyle hizmetlerine devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri can dostlarını da unutmadı

Denizli’de yoğun olarak kullanılan bina, cadde ve meydanlarda rutin olarak yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da boş durmadı. Ekipler bu kapsamda Vatan Caddesi’nde yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere mama bırakan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin muhtelif yerlerine koyduğu su kaplarını da kontrol etti.