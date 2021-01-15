Denizli Büyükşehir DESKİ’den tarihi rekor

Denizlililere daha sağlıklı ve yeterli içme suyu sağlamak için büyük çaba harcayan Büyükşehir DESKİ’nin bugüne kadar açtığı sondaj kuyularının derinliği 32 kilometreyi geçti. 6 yılda açtığı 220 sondajdan toplamda saniyede 4 bin litre suyu sisteme ilave eden Büyükşehir DESKİ eşine az rastlanır bir rekora daha imza attı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü son yıllarda kuraklığa bağlı su debilerinde meydana gelen azalmalara karşı yatırım yapmayı sürdürüyor. Vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını karşılamak için büyük çaba gösteren Büyükşehir DESKİ Genel Müdürlüğü bu kapsamda 2014 ile 2019 yılları arasında 193 adet sondaj kuyusu açarak toplamda saniyede 3 bin 623 litre suyu sisteme ilave etti. Kuraklığa bağlı su debilerinde yaşanan azalmaların sürmesi üzerine 2020 yılında da içme suyuna yatırım yapmayı sürdüren Büyükşehir DESKİ geçen yıl sondaj kuyularına 27 adet daha ekledi. Büyükşehir DESKİ Genel Müdürlüğü bununla birlikte faaliyete başladığı günden bu yana 220 adet sondaj kuyusu açarken, bu çalışmalarda toplamda 32 bin 11 metre derinlikte kazı yaptı. 2014 yılından itibaren yapılan kazılarla elde edilen toplam su debisi ise saniyede 4 bin litreyi buldu.