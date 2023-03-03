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Denizli Büyükşehir, İskenderunlu çocuklara moral oluyor

03.03.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskenderunlu çocuklara da moral olmak için eğitmen ve sosyologlarla bölgeye çıkarma yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, çocuklarla oyunlar oynayıp depremin etkilerinden bir nebze de olsa uzaklaşmalarını sağlıyor.Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından yüzlerce iş makinesi, araç ve personeliyle deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, çocukları da unutmuyor.

İskenderunlu çocuklara da moral olmak için eğitmen ve sosyologlarla bölgeye çıkarma yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, çocuklarla oyunlar oynayıp depremin etkilerinden bir nebze de olsa uzaklaşmalarını sağlıyor.

Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından yüzlerce iş makinesi, araç ve personeliyle deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, çocukları da unutmuyor. Denizli’de misafir edilen afetzedelerin çocukları için Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde çocuk oyun alanı kurup, depremden etkilenenlere psikolojik destek veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, yüzyılın afetinden büyük yara alan Hatay’ın İskenderun ilçesindeki çocuklar için de seferber oldu. Bu çerçevesinde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri İskenderun ilçesinde kurulan çadır ve konteyner kentleri ziyaret ediyor. Burada çocuklarla oyunlar oynayıp keyifli vakit geçirmeleri için gayret eden Büyükşehir Belediyesi sosyolog ve eğitmenleri çocukların bir nebze de olsa depremin etkilerinden uzaklaşmalarını sağlayıp moral oluyor. Bunun yanında çocuklara oyuncaklar da dağıtan ekipler çadır ve konteynerleri tek tek ziyaret ederek afetzedelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi için de çalışma yapıyor.

“ÇOCUK GÜLERSE, DÜNYA GÜLER”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremin yaşandığı 6 Şubat’tan itibaren Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarıyla bölge için seferber olduğunu kaydetti. Arama-kurtarma çalışmalarından yardım tırlarına, altyapıdan temizlik ve hijyen çalışmalarına kadar bölgede neye ihtiyaç varsa gidermeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, bunların yanında çocuklar için de gayret ettiklerini söyledi. “Çocuk gülerse, dünya güler” diyen Başkan Zolan, “Hatay’ın İskenderun ilçemizde depremden etkilenen çocuklarımızın eğlenmeleri ve arkadaşlarıyla birlikte güzel vakit geçirmeleri için hep birlikte çalışıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. İnşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi.

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