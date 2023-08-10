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Denizli Büyükşehir konser programlarını iptal etti

10.08.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Denizlili Uzman Çavuş Kemal Özek ve silah arkadaşlarının cenazeleri dolayısıyla 11-12 Ağustos’ta düzenleyeceği konser programlarını iptal etti.

Denizli Büyükşehir konser programlarını iptal etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Denizlili Uzman Çavuş Kemal Özek, Teğmen Uğur Altınbaş, Uzman Çavuş Özkan Lale, Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ’ın cenazeleri dolayısıyla konser programlarını iptal etti. Buna göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Konserleri çerçevesinde TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Tuğba Ger’in 11 Ağustos Cuma saat 21.00’de İncilipınar Parkı’nda, 12 Ağustos Cumartesi saat 21.00’de ise Adalet Parkı’nda sahne alacağı konser programları ileri bir tarihe ertelendi.

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