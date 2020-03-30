Denizli, Manisa, Uşak ve Aydın'da koronavirüs denetimleri sürüyor

Uygulamada, araç sürücüleri ve yolcuların ateşlerinin olup olmadığı da kontrol edildi.

Jandarma ekipleri, maske, yüz siperi ve eldiven giyerek sürücüleri uyarıp, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda yolculara bilgi verdi.

Denizli-Aydın kara yolunda denetim yapan Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplu taşıma araçlarını durdurarak kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşıyıp taşımadıklarını kontrol etti.

Jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında, vatandaşların ateşleri ölçülüyor, gerekmedikçe dışarıya çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuluyor.

DENİZLİ/MANİSA/AYDIN/UŞAK (AA) - Denizli, Manisa, Uşak ve Aydın'da, polis, jandarma ve sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda da polis ekipleri araçları durdurarak denetim yaptı.

- Manisa

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri, kontrol noktalarında uygulama yaptı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi girişi ve çıkışlarında bulunan trafik kontrol noktalarında, polis ekiplerince durdurulan sürücülere ve yolculara nereden hangi amaçla kente geldiği soruldu.

Burada sağlık görevlilerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.

Sürücüleri çok gerekmediği sürece evde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyaran polis ekipleri, vücut ısısı normal olan sürücülerin geçişine izin verdi.

- Sürücüler uygulamadan memnun

Fatih İncebulut, polis ve sağlık ekiplerince yapılan uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, "Denetimleri iyi buluyorum. Ben de İzmir'den geliyorum. Manisa'da bir şantiyemiz var. Şantiyemizin güvenlik önlemlerini aldıktan sonra kapatacağız." dedi.

Kentteki bir fabrikada çalışan Alara Türköz de "Biz çalıştığımız için zorunlu olarak gidip geliyoruz. Onun dışında bir sınırlandırma gelmesi iyi olmuş." diye konuştu.