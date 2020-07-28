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Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı’nda basın gezisi düzenledi

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.07.2020 14:21 | Son Güncelleme

Denizli Ticaret Borsası, Canlı Hayvan Pazarı’nda basın gezisi düzenleyerek korona virüs kapsamında alınan tedbirler ve önlemler açısından gazetecileri bilgilendirdi.Denizli Ticaret Borsası korona virüs kapsamında Canlı Hayvan Pazarı’nda önlemler aldı.

Denizli Ticaret Borsası, Canlı Hayvan Pazarı’nda basın gezisi düzenleyerek korona virüs kapsamında alınan tedbirler ve önlemler açısından gazetecileri bilgilendirdi.
Denizli Ticaret Borsası korona virüs kapsamında Canlı Hayvan Pazarı’nda önlemler aldı. Girişlere dezenfektan koyularak, maskesi olmayan vatandaşlara da maske temin edildi. Ayrıca pazarın içerisinde belli bölümlere de dezenfektan koyulurken vatandaşlara sık sık anons yapılması dikkatlerden kaçmadı. Satıcılara da kolonya ve maske hediye edilirken her sene ekranlarda görülen tokalaşarak yapılan pazarlıklar ise bu sene sosyal mesafeye uygun bir şekilde yapıldı. Her satıcının tabelasında hayvanın nereden geldiğinin, fiyatı gibi bilgileri yer alıyor ve alıcılar bu şekilde kolaylıkla bilgi sahibi oluyor. Ayrıca pazara gelen hayvanların sağlık durumları ise pazarda bulunan veteriner tarafından periyodik olarak kontrol ediliyor.

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