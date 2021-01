Denizli, ticarette şehirler arasında 9’uncu sırada Türkiye’nin A takımında

Denizli Ticaret Odası (DTO) Meclisi, 2021’in ilk toplantısını yaptı. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, geride kalan yılı değerlendirdiği ve bu yıla dair öngörülerini paylaştığı konuşmasında, 2020’nin istatistiki verilerini açıkladı. Başkan Erdoğan, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kayıtlara girilen en son verilerine göre Ağustos, Eylül ve Ekim, geçen yıl Denizli’de istihdamımızın üst üste kesintisiz arttığı aylar oldu. Ekimde, 4A kapsamındaki aktif sigortalı sayımız 229 bin 61’e çıktı. Bir önceki aya göre yüzde 2,96, bir önceki yıla göre ise yüzde 7,37 arttı. Her şeye rağmen, insanımız durmadı, çalıştı. Üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşadık ve yüzde 6,7 ile dünyada ekonomisi en hızlı büyüyen ülke olduk. Yatırım teşvik belgeli yatırım tutarımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30, bu teşviklerle sağlanan istihdam ise yüzde 55 arttı. Öte yandan, iç piyasaya baktığımızda da Tüketici Güven Endeksi ocakta aralık ayına göre yüzde 4 arttı. 2020’nin aralık ayında 80,1 olan endeks, Ocak’ta 83,3 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi de 2020’nin aralık ayında 82,9 iken, yüzde 6,5 artarak Ocakta 88,2’ye çıktı. Aralıkta 92,6 olan geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de yüzde 5,1 artarak Ocak’ta 97,3’e yükseldi” diye konuştu.

Denizli OSB iyi yolda, daha da iyi olacak DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli OSB’nin verilerinin, 2020’nin, pandemi dönemine dair beklentilerinin üzerinde geçtiğini gösterdiğini dile getirdi. Baktıkları tablolarda, verilerin birbirini desteklediğini, buna bir örnek olarak Denizli OSB’de üretim için kullanılan enerji kaynaklarından elektrik ve doğal gaz tüketimi ile sanayi üretimi ve ihracatın da eş güdümlü olarak arttığını gördüklerini anlattı. Erdoğan, “Organize Sanayi Bölgemizde üretim için kullandığımız enerji kaynaklarından elektrik ve doğal gaz tüketimimiz, geçen Aralık ayında, son iki yılın en yüksek aylık değerine ulaştı. 2020’deki tüketim miktarımıza bakıldığında, her iki enerji kaynağında da aylık bazda ve bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış ise, Haziran’da yaşandı. Aydem’in verilerine göre, şehrimizde en fazla elektrik tüketimi sanayide. Geçen yıl, sanayide kullandığımız elektrik miktarı, bir önceki yıla göre daha fazlaydı. Öte yandan, 2020’nin ilk 11 aylık döneminde, şehrimizde kayıtlı firmalarımızda 2 bin 515 kişinin istihdam edilmesine olanak sağlayan, devletimiz tarafından Denizli’mize verilen yatırım teşvik belgesinin sayısı 154 olarak kayıtlara geçti. Bin 610 kişiyle, en çok imalatta istihdam sağlandı. Onu, 483 kişiyle hizmet sektörü izledi. Madencilik sektörü ise 331 kişiyle 3’üncü sıradaydı. Bu dönemdeki sektörel yatırım teşvik belgeli yatırımlarımızın tutarı, 2 milyon 429 bin TL oldu. Ağustos, Eylül ve Ekim, geçen yıl istihdamımızın üst üste kesintisiz arttığı aylardı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Ekim ayına dair kayıtlara girilen en son raporunda, 4A kapsamındaki aktif sigortalı sayımız ise 229 bin 61 oldu. 4A kapsamındaki aktif sigortalılarımızın, bir önceki aya göre yüzde 2,96, bir önceki yıla göre ise yüzde 7,37 arttığı görüldü. 4A aktif zorunlu sigortalı sayımız ve Bağ-Kur’a prim ödeyenlerimizin de içinde bulunduğu 4B toplam aktif zorunlu sigortalı sayımız da 282 bin 94’e ulaştı. 4B toplam aktif sigortalı sayımız geçen yıl 10 ay boyunca, 4A toplam aktif sigortalı sayımız ise ağustos, Eylül ve Ekim aylarında kesintisiz artışını sürdürdü. Demek ki, sanayi üretimi ve ihracatımızdaki durum, aylar itibarıyla istihdamımıza da yansıdı. Bu arada, ticari hayattaki mali sirkülasyonu ortaya koyan unsurlardan biri olan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine baktık, şehrimizde ibrazında ödenen çek sayılarında, geçen yıl yaklaşık 31 bin adetlik bir artış göze çarptı. İbrazında ödenen çek sayısı, 2019’da 190 bin 47 adet idi, 2020’de ise 220 bin 891 adet oldu. Ülke genelinde, ibrazında ödenen çek tutarı, yıllık bazda yüzde 8,29 arttı. Bunu destekleyen bir başka veride, bankalara ibraz edilen ve karşılıksız işlemi yapılan çek adedi oranının 2019’da yüzde 3,2 iken, geçen yıl yüzde 1,4’e indiğini gördük. Şehrimizdeki karşılıksız çek adedi de geçen yıl 1.693’e indi. 2019’da 5 bin 492 idi. Denizli’deki karşılıksız çekler, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 69,17 azaldı. Bu konuda ülkedeki iyileşme oranı ise, yüzde 64,05 oldu. Şehrimizdeki karşılıksız çek tutarı da geçen yıl 85 milyon 521 bin TL’ye indi. 2019’da 352 milyon 33 bin TL idi. Şehrimizdeki karşılıksız çekler, tutar bazında yüzde 75,71 azaldı, ülke ortalamasının üzerine çıktı. Yurt genelindeki azalış ise, yüzde 51,94’te kaldı. Şehrimizdeki bir yıllık protestolu senet adedi, 7 bin 187. 2020’de, bir önceki yıla göre yüzde 43,1 azaldı. 2019’da protestolu senet adedi 12 bin 631 idi. Ülke genelindeki azalış ise bizden daha düşük bir seviyede, yüzde 35,24 olarak kayıtlara geçti. 2020’de, şehrimizdeki protestolu senetlerin tutarı 100 milyon 388 bin TL’ye indi, 2019’da, 285 milyon 309 bin TL idi. Şehrimizdeki protestolu senetler, 2020’de 2019’a göre tutar bazında yüzde 77,83 azaldı. Ülke genelindeki azalma ise çok daha düşük bir seviyede, yüzde 46,87” dedi.

“Söylediklerimizin hepsi, devletimizin resmi kayıtlarında da var” Yıl boyunca devletin resmiyetteki kayıtlarından ve oda verilerinden yola çıkarak istatistiksel bir değerlendirme yaptıklarının altını çizen Başkan Erdoğan, bu sayede geçmişi daha net gördüklerini, geleceği de daha isabetli öngörebildiklerini belirtti. Oda olarak, yıllık ortalamalarının üstüne çıktıklarını ve 1 yılda 1608 firma kaydettiklerini ifade etti. Yeni üye profillerinin, bugüne kadarkinin aksine şahıs şirketlerinden daha yüksek sermayeli anonim ve limitet şirketlere doğru kaydığını söyledi. Başkan Erdoğan, “Biz, her dakika veri depoluyor, istatistik tutuyoruz. Odamızın ve devletimizin bu türdeki kayıtlarını takip ediyoruz. Bu, bizim görüşümüzü netleştiriyor ve stratejimizi şekillendiriyor. Denizli olarak, geçen yıl güzel bir işe daha imza attık. İşletmelerimizle ve insanımızın örnek girişimciliğiyle, bir kez daha gurur duyduk. İhracat ve sanayimizin yanında ticarette de ülkenin A Takımında olduğumuzu, kayıtlara altın harflerle düştük. Denizli’miz, TOBB’un Ticaret Sicil Gazetesi’nden derlediği verilere göre, kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin sayısıyla, 2020 yılını iller arasında 9’uncu sırada kapattı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerde, bir önceki yıla göre yüzde 48,18’lik bir artış yakaladık. Şirket kuruluşlarındaki artışımız yüzde 28,02, kooperatiflerdeki artış ise yüzde 26,67 oldu. Oda olarak, 2020’yi, üye sayımızı da yüzde 5,52 arttırarak kapattık, 18.792 üyeye ulaştık. Odamıza, geçen yılın sadece aralık ayında 147, yılın tamamında ise 1.608 firma kayıt yaptırdı. Üye profilimizde, 8.981 işletmeyle en çok limitet şirketler yer almaktadır. Sayıları 7.119’u bulan hakiki şahıs firmalarımız ise, 2’nci sırada. Anonim şirketler de 2.232 firma ile 3’üncü sırada. 2020’de en büyük artış, 725 firma ile limitet şirketlerde oldu. Onu, 159 firmayla anonim şirketler izledi. 3’üncü sırada ise, 94 firmayla hakiki şahıs şirketleri yer aldı. Odamıza kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısı, 2020’nin sonu itibarıyla, 212’ye yükseldi. Bunlar arasında 38’er firmayla Almanya ve İran, ortak iş yaptığımız ilk iki ülke. Geçen yıl önceki yıla göre ilimizden Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan marka başvuruları yüzde 46,62, patent başvuruları da yüzde 24,32 arttı. Belediyelerimiz tarafından geçen yıl verilen inşaat yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgeleri istatistiklerine baktığımızda, eylül ayı hem toplamda hem de meskenler açısından yapı kullanma izin belgelerinde, aralık ise mesken ve iş yerleri açısından inşaat yapı ruhsatında en yüksek değere ulaştığımız aylar oldu” diye konuştu.

Ege’nin ihracatı azalırken, Denizli ihracatını yükseltti

Başkan Erdoğan, Türkiye’deki limanların, ihracatçıların azmi sayesinde durmadığını da vurguladı. Ekonominin kahramanları olarak nitelendirdiği ihracatçı firmalar ile her şeye rağmen işinin başında kalarak ekonomiye can katan işletmeleri bir kez de meclisleri aracılığıyla kutladı. Erdoğan, “2020’de, Ege’nin ihracatı yüzde 2,2 düştü. Denizli’miz ise, Kovid-19’a rağmen, ihracatını bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,2 artırmayı bildi. İnsanımız, zor olanı başardı, Haziran’da başlayan ivmemizi, yılın geride kalan aylarında da sürdürdük ve ihracatımızı 7 ay üst üste artırdık. Denizlili sanayicimiz, geçen yıl her şeye rağmen, 3 milyar 191 milyon 333 bin dolarlık ihracat yaptı. Aralıkta aylık ihracatımız, 330 milyon 592 bin dolar oldu, 2019’un aynı ayında ise, 252 milyon 182 bin dolar idi. İhracatta, 2019’un aralık ayına kıyasla yüzde 31,1, bir önceki yıla kıyasla ise yüzde 0,2’lik bir artışa imza attık. Aylık bazda en yüksek artış, yüzde 63,45 ile demir ve demir dışı metallerde, yıllık bazda en yüksek artış ise örme-dokumada oldu. Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracatımız, aralık ayında yüzde 36,08 arttı. Yıllık ihracatımızın yüzde 66,81’ini, Avrupa Birliği ile İngiltere’ye yaptık” ifadelerini kullandı.