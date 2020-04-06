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Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı:

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.04.2020 21:38 | Son Güncelleme

"Öncelikle Denizler Mahallesi için alınmış bir karantina kararı bulunmamaktadır. Basın açıklamasında iddia edildiği gibi ihtiyaçların karşılandıktan sonra bedelinin bakkal defterine yazdırılmasının gerçekle örtüşen hiçbir yanı bulunmamaktadır"

DENİZLİ (AA) - Denizli Valiliği, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın Çal ilçesindeki Denizler Mahallesi'nde karantina uygulandığı ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanıp sonra ödenmek üzere bakkal defterine yazıldığı iddialarını yalanladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Faik Öztrak'ın CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sürerken yaptığı basın açıklamasında Çal ilçesi Denizler Mahallesi'nin karantina altına alındığını ve burada yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanırken bedelinin sonradan ödenmek üzere bakkal defterine yazdırıldığı şeklinde iddialarda bulunduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçeği yansıtmayan bu iddianın aslı şu şekildedir. Öncelikle Denizler Mahallesi için alınmış bir karantina kararı bulunmamaktadır. Adı geçen mahallede 2 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan bir vatandaşımızın temas ettiği yakınları (iki evde toplam 11 kişi) tedbiren evlerinde kontrol altında tutulmaktadır. Tedbiren gözlem altında tutulan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları, 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızda olduğu gibi Çal Kaymakamlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaktadır. Basın açıklamasında iddia edildiği gibi ihtiyaçların karşılandıktan sonra bedelinin bakkal defterine yazdırılmasının gerçekle örtüşen hiçbir yanı bulunmamaktadır."

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Basın açıklaması CHP Çal ilçesi Denizler Mahallesi Denizli Valiliği koronavirüs

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