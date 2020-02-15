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Denizli Valiliğinden hastanede intihar olayına ilişkin açıklama:

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.02.2020 19:36 | Son Güncelleme

"4. kattan atlayan vatandaşa hemen acil müdahalede bulunulmuş olup, yapılan tüm müdahalelere rağmen intihar eden vatandaş hayatını kaybetmiştir"

DENİZLİ (AA) - Denizli Valiliği, Devlet Hastanesinde bir kişinin 4. kattaki odanın penceresinden atlayarak ölmesine ilişkin idari ve adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Valilik, yerel ve ulusal basında yer alan "Denizli Devlet Hastanesinde intihar" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denizli Devlet Hastanesi Başhekimliğinden alınan bilgiler doğrultusunda, 15 Şubat 2020'de yaklaşık olarak saat 15.30'da, Denizli Devlet Hastanesi B blok 4. katta beyin cerrahi servisinde, hasta ziyareti için geldiğini söyleyen 67 yaşında A.E. isimli vatandaşın, yatan hastanın odada olmadığı bir anda, 1414 nolu odanın penceresinden sebebi bilinmeyen bir nedenle, 4. kattan kendini aşağı attığı tespit edilmiştir. 4. kattan atlayan vatandaşa hemen acil müdahalede bulunulmuş olup, yapılan tüm müdahalelere rağmen intihar eden vatandaş hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

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Merkezefendi
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