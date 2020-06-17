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Denizli Valisi Atik göreve başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.06.2020 20:16 | Son Güncelleme

Denizli Valisi Atik göreve başladı

DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili iken Denizli Valiliğine atanan Ali Fuat Atik, göreve başladı.

Atik, Valilik binası önünde Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Polis mangasını selamlayan Atik, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kente atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, burada güzel hizmetler yapacaklarını ifade etti.

Ali Fuat Atik, Siirt'te yakalamış olduğu performansı Denizli'de sürdürmeyi amaçladığını vurgulayarak, "Siirtlilerin sizlere kucak dolusu selamları var. Siirt'ten ayrılmadan önce Denizli Büyükşehir Belediyemizle Siirt'imizin Pervari ve Tillo ilçeleri ile Beğendik beldesinin kardeş belediye olduğunu öğrendik. Bu da benim Denizli Valisi olmamla apayrı bir anlam kazandı. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızla oradaki kardeşlerimize güzel hizmetler sağlayacağız diye düşünüyorum." dedi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimsediğini aktaran Atik, şunları kaydetti:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla her zaman görevimi yerine getirdim. Vatandaşımıza gönlümüz de kapımız da 7 gün 24 saat açıktır. İstişareye önem veren bir yöneticiyim, istişare etmeden karar vermem. Bu kentin dokunuşlarında, bu kente ait yapılacak işlerde kentin dinamikleriyle birlikte istişare ederek hep birlikte bu güzel kentimizi daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Benden önce görev yapmış olan değerli valilerimize Denizli'ye yaptıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah biz de onların bıraktığı yerden daha güzel bir Denizli'yi gelecek olan meslektaşlarımıza bırakırız."

Atik, daha sonra makamına geçerek ilgililerle görüştü.

Öte yandan karşılama törenine katılanların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takıp sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

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