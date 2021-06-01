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Denizli Valisi Atik, mahallelinin kapatılmasını istediği taş ocağında incelemelerde bulundu

01.06.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Valisi Atik, mahallelinin kapatılmasını istediği taş ocağında incelemelerde bulundu

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DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale ilçesinde mahalle sakinlerinin kapatılmasını istediği taş ocağı ile çevresinde incelemeler yaptı.

Vali Ali Fuat Atik, Güzelpınar Mahallesi'ndeki kahvehanede, çoğunluğu kekik üreticisi çiftçilerle bir araya geldi.

Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy, Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici ve mahalle sakinlerini dinleyen Vali Atik, daha sonra beraberindeki mahallelilerle taş ocağına geçerek burada yetkililerle görüştü.

Kekik tarlalarını da gezen Vali Atik, daha sonra buradan ayrıldı.

Güzelpınar Mahallesi'nden bir grup, mahallede yeni açılan taş ocağının ürünlerine zarar verdiğini öne sürerek mahkemeye başvurmuştu. Taş ocağının faaliyetlerine devam etmesi üzerine, mahalle sakinlerinden oluşan grup, dün Denizli Valiliği önünde eylem yapmıştı. Vali Atik, grubu, Valilik'teki konferans salonunda ağırlamış ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere mahalleyi ziyaret edeceğini bildirmişti.

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