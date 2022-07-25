Denizli Yağlı Güreşleri'nde 500 pehlivan mücadele edecek

DENİZLİ (AA) - Denizli Yağlı Güreşleri'nde 43'ü başpehlivan olmak üzere 500 sporcu yer alacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Pamukkale Belediyesi iş birliğinde hazırlanan organizasyon, 31 Temmuz Pazar günü Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Yağlı güreşlerde; Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Mustafa Taş'ın da aralarında bulunduğu 43'ü başpehlivan ile toplam 500 sporcu mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Türkiye'nin en ünlü pehlivanları burada güreşecek, kol bağlayacak. Birbirinden rekabetçi güreşler olacak." ifadelerini kullandı.

