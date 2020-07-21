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Denizli’de 1 haftada 126 trafik kazası meydana geldi

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.07.2020 16:22 | Son Güncelleme

Denizli’de bir hafta içerisinde 79’u yaralanmalı olmak üzere 126 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 23 bin 140 araç denetlendi.

Denizli’de 1 haftada 126 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de bir hafta içerisinde 79’u yaralanmalı olmak üzere 126 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 23 bin 140 araç denetlendi. Denetim yapılan araçlardan 2 bin 52 tanesi hakkında işlem yapıldı.
Öte yandan kent genelinde bir haftada 126 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 79’unun yaralanmalı, 47’sinin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.
Ayrıca kentte geçtiğimiz hafta ölümlü trafik kazası meydana gelmediği belirtildi.

Denizli’de 1 haftada 126 trafik kazası meydana geldi

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