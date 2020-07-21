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Denizli’de 1 haftada 26 bin 652 TL ceza kesildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.07.2020 16:24 | Son Güncelleme

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 33 kişiye 26 bin 652 TL ceza kesildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterdi.

Denizli’de 1 haftada 26 bin 652 TL ceza kesildi

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 33 kişiye 26 bin 652 TL ceza kesildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterdi. Polis ekipleri tarafından il genelinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 27 kişiye 24 bin 300 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye ise 2 bin 352 TL para cezası kesildi.
Böylece bir haftada toplamda 33 kişiye 26 bin 652 TL para cezası uygulandı.

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