Denizli'de 130 konut kurayla depremzedelere tahsis edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, TOKİ tarafından depremzedelere tahsis edilen 130 konut için kura çekildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ, Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 20 Mart Çarşamba saat 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede başlattığı çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda TOKİ, Oğuz Mahallesi Evkara Bulvarı'nda tamamlanan 440 konutun 130'unu depremzedeler için ayırdı.

Belediye düğün salonunda düzenlenen törende, 130 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Vali Hasan Karahan, törende, depremin yaşandığı andan itibaren ilçe halkının yanında olduklarını söyledi.

Depremle ilgili çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Karahan, "Hak sahibi vatandaşlarımız birkaç ay içinde yeni evlerine taşınacak. Depremzede vatandaşlarımız için evler 1 yıl gibi sürede tamamlandı. Evlerini kendileri yapıp, yardım alan vatandaşlarımız da var. Onlar da fikir değiştirirse diye kontenjan ev ayırdık. İnşallah hep birlikte bu süreci adım adım takip edeceğiz, bitireceğiz, güzel mutlu yuvalarımıza kavuşacağız. Bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz." dedi.

Daha sonra çekilen kura ile 130 konutun sahipleri belirlendi.

Törene, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Etiz ve İl Müftüsü Mehmet Aşık da katıldı.

