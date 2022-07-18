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Denizli'de 18 yaşındaki eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı teslim oldu

18.07.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 18 yaşındaki eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı teslim oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 7 Haziran'da 18 yaşındaki eşi İrem E’yi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı jandarmaya teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Aşağışamlı Mahallesi'ndeki cinayetin ardından yakalama kararı çıkarılan katil zanlısı Ferhat E. (27), Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığına gitti.

Burada ifade vermeyen Ferhat E, çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Aşağışamlı Mahallesi'ndeki Kurtuluş Sokak’ta 7 Haziran'da İrem E. (18), kaldığı evin kapısının önünde kafası ve göğsünden tabancayla 5 el ateş edilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Katil zanlısı Ferhat E. olay yerinden kaçmış, çiftin iki aylık bebeklerinin olduğu ve cinayet sırasında bebeğin de evde bulunduğu öğrenilmişti.

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cinayet zanlı

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