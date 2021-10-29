YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29.10.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapılırken Yaşar konser verdi.

Denizli Demokrasi Platformunca düzenlenen ve Atatürk Stadı önünden başlayan yürüyüş, Valilik önünde son buldu.

Katılımcılar yürüyüşte 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıp marş söyledi.

Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen konserde sanatçı Yaşar sahne aldı.

Çok sayıda vatandaş, bayraklarıyla konsere katılarak bayram kutlamasına eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNERİstanbul'da taksi bulamayan Ezgi, çözümü belediye otobüsüne binmekte bulduİstanbul'da taksi bulamayan Ezgi, çözümü belediye otobüsüne binmekte buldu
Uluslararası Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri "giyerek" sergileyecekUluslararası Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri "giyerek" sergileyecek
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
05:57
Sabah
07:19
Öğle
12:52
İkindi
15:49
Akşam
18:16
Yatsı
19:32

Denizli Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Cuma

Ercan Eczanesi
Merkezefendi
Fatih Eczanesi
Merkezefendi
Göksu Eczanesi
Merkezefendi
Semih Eczanesi
Merkezefendi
Ceylan Eczanesi
Pamukkale
Mira Eczanesi
Pamukkale
Yeşilyuva Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.