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Denizli'de 400 bin makaron ele geçirildi

01.08.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 400 bin makaron ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası belirtilmeyen kamyoneti merkez Pamukkale ilçesinde durdurdu.

Araçtaki aramalarda 400 bin makaron bulundu.

Gözaltına alınan D.A, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan Çivril ilçesinde bir araçta 3 bin 842 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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Denizli makaron operasyon

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