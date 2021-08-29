YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de 848 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması bu yıl da gerçekleştirildi

Denizli'de 848 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması bu yıl da gerçekleştirildi

29.08.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 848 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması bu yıl da gerçekleştirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde 848 yıldır devam ettirilen "Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı" etkinliği, bu yıl da 39 çobanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikler, Büyük Menderes Nehri'nin kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen ve bu nedenle etkinlik öncesi tankerlerle suyun taşındığı Aşağıseyit Mahallesinin Köprübaşı mevkisinde yapıldı.

Çal, Çivril, Baklan ve Bekilli ilçelerinden 39 çoban, "elci" adı verilen baş koyunlarla katıldıkları yarışmada, sürülerini nehirden geçirmek için mücadele etti.

Çobanlar, yarışma alanında suya atlayarak sürünün önündeki "elci" koyunlara önderlik etti.

Koyununun nehre girmesi ve karşı kıyıya ulaşması için çabalayan çobanlar, ıslıklar ve çıkardıkları seslerle hayvanları yönlendirmeye çalıştı.

Bazı çobanlar, suya atlayarak arkalarından gelen koyunlarını kucaklayarak öptü.

- Bu yıl koyunlar yangın mağdurları için atladı

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, kuraklık nedeniyle Menderes Nehri'nin yatağına taşıma su ile gölet oluşturduklarını ve 848 yıllık geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Akcan, bu yıl koyunların yangın mağdurları için yarıştığını kaydederek, "Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarından en çok çobanlar etkilendi. Özellikle köylerde, kırsal mahallelerde bulunan çobanlardan hayvanları telef olanlar oldu. Biz de çoban arkadaşlarımızın isteği üzerine bu yılki eğlencemizi iptal ettik. Burada harcayacağımız parayı orada mağdur olan Yörük ailelerine bağışlayacağız." dedi.

Yarışmayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tayland'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Charkrienorrathip Sevikul ile diğer protokol üyeleri izledi.

Yarışmada birinciliği Arif Lahnaca elde ederken, Baran Hüyesin Kurca ikinci, İbrahim Kuzdere üçüncü oldu.

Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

- Sudan koyun geçirme geleneği

Çobanlık alanında dünyadaki ender organizasyonlar arasında gösterilen ve hayvan sevgisini konu alan yarışmanın esin kaynağını bir Yörük efsanesinin oluşturduğu biliniyor.

Efsaneye göre, Karakoyunlu aşiretinden bir çoban, Çal yöresine yerleşerek Oğuz beylerinden biri için çalışmaya başlar. Çoban ile beyin kızı, birbirlerine aşık olur. Yörede çok sevilen çoban, beyden kızını ister. Ancak kızını vermek istemeyen bey, çobana gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunu düşündüğü bir görev verir. Bey, çobana kızıyla evlenebilmesi için 'Koyunlara 3 gün boyunca tuz yedireceksin ve Büyük Menderes Nehri'nden su içirmeden karşıya geçireceksin' der. Bu şartı kabul eden çoban, denildiği gibi koyunları su içirmeden karşıya geçirir.

Çobanın istenileni başarmasına karşın bey, yine de kızını kendisine vermez. Kızının aşkından hastalanıp ölmesi üzerine bey tarafından kovulan çoban, ömrünü kaval çalarak dağlarda geçirir.

Yöre halkı, bu aşktan etkilenerek her yıl sudan koyun geçirme yarışması düzenliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Yer: Kars! Yıllar önce dikilen ağaçlar suların çekilmesiyle ortaya çıktıYer: Kars! Yıllar önce dikilen ağaçlar suların çekilmesiyle ortaya çıktı
Denizli'de iş yerinin önünde bıçaklanan esnaf ağır yaralandıDenizli'de iş yerinin önünde bıçaklanan esnaf ağır yaralandı

Denizli Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazar

İmsak
04:58
Sabah
06:24
Öğle
13:10
İkindi
16:50
Akşam
19:45
Yatsı
21:05

Denizli Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Pazar

Dağdeviren Eczanesi
Merkezefendi
Deva Eczanesi
Merkezefendi
Emir Eczanesi
Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
İncilıpınar Mesire Eczanesi
Pamukkale
Kayhan Eczanesi
Pamukkale
Zeynep Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi kadrosuna kattı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: "Hedefimiz Kayseri'nin futbolda, sportif anlamda en iyi yere gelmesi"

Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: "Hedefimiz Kayseri'nin futbolda, sportif anlamda en iyi yere gelmesi"

Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.