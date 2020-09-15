YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası: 2 yaralı

Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası: 2 yaralı

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

Denizli’de otobüs sürücüsünün öndeki araca çarpması sonucu zincirlemeli trafik kazası meydana geldi.

Denizli’de otobüs sürücüsünün öndeki araca çarpması sonucu zincirlemeli trafik kazası meydana geldi. 9 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Deliktaş alt geçidinde 20 S 0173 plakalı otobüs sürücüsünün hakimiyetinin kaybetmesi sonucu öndeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası meydana geldi. Ardından sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralı olan 2 sürücüyü hastaneye kaldırdı. Sonrasında kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırarak yol trafiğe açıldı.
Öte yandan 9 araçta maddi hasar meydana gelirken trafik bir süreliğine kapandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz' Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz'
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Denizli Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
05:17
Sabah
06:39
Öğle
13:04
İkindi
16:34
Akşam
19:19
Yatsı
20:36

Denizli Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Adalı Eczanesi
Merkezefendi
Gülay Eczanesi
Merkezefendi
Nisan Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Anıl Eczanesi
Pamukkale
Candeniz Eczanesi
Pamukkale
Servet Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yağışın ardından serinleyen havayı vatandaşlar fırsat bildi
Yağışın ardından serinleyen havayı vatandaşlar fırsat bildi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarparak durabildi
Denizlispor’un 4 haftalık maç tarihleri belli oldu
Denizlispor’un 4 haftalık maç tarihleri belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.