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Denizli’de ani yağış hayatı olumsuz etkiledi

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.07.2020 22:28 | Son Güncelleme

Denizli’de, bir anda bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.Denizli’de akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Denizli’de, bir anda bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Denizli’de akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kısa süre içerisinde etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle kent genelinde bazı noktalarda su birikintisi oluştu. Köprü ve bazı yol üzerinde oluşan su birikintilerine polis ekipleri yolu kapatarak önlem aldı. Su birikintisinden dolayı kapanan yolun açmak adına bir polis memuru, su birikintisinin içerisine girerek pisliklerden tıkanan kanalizasyon kapağını açmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı. Polis memurunun tıkanan kanalizasyonu eline aldığı odun parçasıyla temizlemesinin ardından yolda trafik normale döndü.

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Denizli Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Burcu Eczanesi
Merkezefendi
Dağdeviren Eczanesi
Merkezefendi
Dinç Eczanesi
Merkezefendi
Köknar Eczanesi
Merkezefendi
Ersan Eczanesi
Pamukkale
İnanöz Eczanesi
Pamukkale
Vatan Eczanesi
Pamukkale
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