Denizli’de atıl durumda ki Şemikler Vadisi Doğal Yaşam Parkı olacak

Merkezefendi Belediyesi, cennet gibi bir doğaya sahip olmasına rağmen yıllardır ihmal edilen, bu yüzden güvenli bir yer olmaktan uzak duruma gelen Şemikler Vadisi’ni doğal yaşam parkına dönüştürüyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yıllardan beri atıl durumda bulunan ve ilçemize yakışmayan bir görünüme sahip olan Şemikler Vadisi’ni en kısa zamanda doğal yaşam parkı haline getireceğiz. Biz bunu projelendirdik, Ekim ayı içerisinde kazmayı vuracağız” dedi. Merkezefendi Belediyesi tarafından Şemikler Vadisi’nde 35 bin metrekare alan üzerine yapımı planlanan doğal yaşam parkının inşaatı Ekim ayı içerisinde başlayıp, 2021 yılı Mayıs ayı içerisinde tamamlanacak. En kısa süre içerisinde ilçeye kazandırılması planlanan doğal yaşam parkında kafeterya, büfe, satış üniteleri, yürüyüş ve koşu yolu, fitness grupları, su değirmeni, şelale, ahşap köprüler, çocuk oyun alanları, ağaç oyun evi, macera parkurları ve piknik alanları bulunacak. Gerçekleştirilecek olan çalışmalar sırasında hiçbir doğal unsura zarar verilmeyecek. Merkezefendi Belediyesi, doğal yaşam parkı ve mahalleye yapılacak olan hizmetler ile ilgili Şemikler Mahallesi sakinleri ile Başkan Şeniz Doğan dün akşam bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıya Şemikler Mahalle Muhtarı Ali Kuş, meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Doğan, “Yıllardan beri atıl durumda bulunan ve ilçemize yakışmayan bir görünüme sahip olan Şemikler Vadisi’ni en kısa zamanda doğal yaşam parkı haline getireceğiz. Şemikler Doğal Yaşam Parkımız, Merkezefendi’mize çok yakışacak” dedi.

“Sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz”

Başkan Doğan, bütçeyi doğru kullanarak doğru işlere imza atacaklarını belirterek, “Hep birlikte, güzel projelerle, bütçeyi doğru kullanarak, sizden gelen talepleri karşılayarak doğru işlere imza atacağız bu dönemde. Göreve gelmeden önce sizlere anlatmış olduğumuz projeleri hayata geçirmemin, sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sizlerden gelen en büyük talep, mahallemize görüntüsüyle yakışmayan Şemikler Vadisi’ydi. Hem göreve gelmeden önce hem de göreve geldikten sonra Şemikler Vadisi’nde keşiflerimizi arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Buraya neler yapılabileceğini konuştuk” diye konuştu.

“Biz bunu projelendirdik, Ekim ayı içerisinde kazmayı vuracağız”

Şemikler Vadisi’nin görüntüsünün içler acısı olduğunu ve doğal yaşam parkını en kısa sürede hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Doğan, “Doğal güzelliği, suyun akışı, şehre yakın oluşu, 3-4 mahalleye hitap edişi çok güzel ama bir o kadar da bakımsız, bir o kadar da atıl oluşu içler acısı. Göreve geldiğimizde burayı ıslah edeceğiz, bir rekreasyon alanına çevireceğiz demiştik. Sözümü tutuyoruz. Buralarda eşinizle, çocuğunuzla piknik yapabileceksiniz. Biz bunu projelendirdik, Ekim ayı içerisinde kazmayı vuracağız. En kısa süre içerisinde de Şemikler Doğal Yaşam Parkımızı ilçemize kazandıracağız” dedi.