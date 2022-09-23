Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

Özlem Demir yönetimindeki 64 FL 226 plakalı otomobil, Çıtak Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Demir, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Özlem Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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