Denizli'de bakımını yaptığı termosifonun patlaması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bakımını yaptığı termosifonun patlaması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Gerzele Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar Ülgüp (34), oturduğu apartman dairesinde bulunan elektrikli termosifonun arızasını gidermek için çalışma başlattı.

Daire içindeki kilerde bulunan termosifonun bakımı yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu Ülgüp'ün vücudunda yanık ve kesiler oluştu.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunda ikinci derece yanık oluşan ve kesileri bulunan Ülgüp, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri evde inceleme yaparken, evli ve iki çocuk babası Ülgüp'ün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

