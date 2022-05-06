Denizli'de bakkaldan hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kadın şüphelinin başının üstünde tuttuğu trambolinle bakkaldan hırsızlık girişiminde bulunması güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki Barboros Caddesi'ndeki bakkalı işleten Mustafa Düzsöz, iş yeriyle aynı binada bulunan evinde otururken sabaha karşı duyduğu ses üzerine balkona çıktı.

Düzsöz, kadınla konuşarak uzaklaşmasını sağladı. Ardından da polis ekiplerine durumu bildirdi.

Polis ekipleri, daha önce başka bir yerden de hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa Düzsöz, AA muhabirine, marketin önüne dağıtımcı firmanın alması için bıraktığı son kullanım tarihi geçmiş cipslerin de bir süre önce aynı kadın tarafından çaldığını öne sürdü.

Sabaha karşı kilit sesi duyduğunu belirten Düzsöz, "Daha sonra güvenlik kamerasında bir kadının sırtındaki trambolinle kendisini kamufle ederek dolapları kurcaladığını gördüm. Balkondan ne yaptığını sordum. Bana 'İçecekleri alıp daha sonra parasını getireceğim.' dedi. Ben de 'Hırsızlık için geldiğiniz çok belli.' dedim. Bana kızıp, ayrıldı."

Güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, zanlının başının üstünde tuttuğu çocuk tramboliniyle bakkalın önüne gelmesi, elindeki mama sandalyesini duvarın üzerine bırakması, iş yerinin önündeki içecek dolabını karıştırması, sonra da görüntülerde bulunmayan kişiyle konuşup buradan uzaklaşması yer alıyor.

