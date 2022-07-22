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Denizli’de balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

22.07.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Denizli’de balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde apartmanın 4. katındaki balkondan düşen 3 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Selçuk Bey Mahallesi'ndeki apartmanın 4. katında bulunan evlerinin balkonunda oynayan N.İ.Ç, cam takılı balkonun açık bölümünden bahçe zeminine düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, çocuğu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Denizli’de balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

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