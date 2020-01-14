Denizli'de beraat kararları bozulan darbe girişimi sanıklarının yargılanmasına başlandı

İddia makamı, verdiği mütalaada, cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzenin değiştirilmesine teşebbüs edilmesinin ceza için gerekli ve yeterli olduğunu vurgulayarak, sanıkların fiillerinin anayasal düzen aleyhine işlenen suçla aynı hukuki değerde olduğunu savundu.

Duruşma salonuna dönüştürülen Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Turan Bahadır Salonu'nda Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına sanıklardan 28'i güvenlik önlemleri altında getirilirken, 5 sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile salona bağlandı.

Emri alan astın, verilen emrin hukuka uygun olup olmadığını araştırmakla yükümlü olduğu belirtilen mütalaada, "Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Eyleme katılma iradesini ortaya koyanlar da örgütle organik ve hiyerarşik bağ içinde örgüte dahil oldukları ve örgüt üyesi olarak değerlendirilmelidir." denildi.

11. Komando Tugay Komutanlığı eski harekat başkanı A.A'nın, önceden darbe teşebbüsünden haberdar olduğu, sözde eğitim programını hazırladığı ve Ege Ordu Komutanlığına bunu bildirmediği vurgulanan mütalaada, sanığın "Anayasayı ihlal etmek" suçundan sorumlu tutulması gerektiği, diğer sanıkların da "Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek"ten sorumlu tutulmaları gerektiği kaydedildi.

Mahkeme heyeti, devam etmek üzere duruşmaya yarına kadar ara verdi.

- Dava süreci

Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı ile Söke'de bulunan 11. Komando Tugay Komutan Yardımcılığından 550 asker, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı "motorlu intikal eğitimi" bahanesiyle Ankara'ya uçakla nakledilmek üzere Çardak Havaalanı'na gitmiş, gözaltına alınan 40'ı tutuklu 64 sanık hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.