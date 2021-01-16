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Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye umut oldu

16.01.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye umut oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de beyin kanaması nedeniyle verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Raziye Uzun'un karaciğeri ve 2 böbreği, 3 hastaya nakledilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli Devlet Hastanesinde görev yapan bilgisayar mühendisi Tolga Uzun'un annesi Raziye Uzun, 13 Ocak'ta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen 56 yaşındaki Raziye Uzun, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından görüşülen Raziye Uzun'un ailesi, organların bağışlanmasına onay verdi.

Uzun'un Ankara'dan gelen ekipler tarafından alınan karaciğeri ve 2 böbreği, Ankara, Aydın ve İzmir'de organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, organ bağışında bulunan Raziye Uzun'un ailesine başsağlığı dileyerek, "Birlikte çalıştığımız personelimizin annesinin vefatı bizleri de derinden üzdü. Başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Organ bekleyen hastalara umut olmak adına organ bağışında bulunan aileye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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