YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

Denizli’de bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

01.04.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Pamukkale ilçesinde göğsünden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Aktepe Mahallesi 2421/11 Sokak'ta yerde yaralı halde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi göğsünden bıçaklanan Eyüp Gökmen Ağdaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri Ağdaş'a ait, yolda çalışır halde bırakılan 20 DG 751 plakalı minibüste inceleme yaptı.

Bir tekstil firmasında şoförlük yaptığı öğrenilen Ağdaş’ın censedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ING Basketbol Süper LigiING Basketbol Süper Ligi
Diyarbakır'da müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcu tutuklandıDiyarbakır'da müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcu tutuklandı
İstinaf, eski uzman çavuş Musa Orhan'a verilen 10 yıl hapis cezasını hukuka uygun bulduİstinaf, eski uzman çavuş Musa Orhan'a verilen 10 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu
Anahtar Kelimeler:
polis

Denizli Namaz Vakitleri 2 Nisan Cumartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:41
Öğle
13:12
İkindi
16:46
Akşam
19:34
Yatsı
20:51
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her gün tereyağı yediğinizde kalbinize ne olur?

Her gün tereyağı yediğinizde kalbinize ne olur?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Hamileler oruç tutabilir mi?

Hamileler oruç tutabilir mi?

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.