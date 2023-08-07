YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de bir genç evinde ölü bulundu

Denizli'de bir genç evinde ölü bulundu

07.08.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir gencin evde cansız bedenine ulaşıldı.

Denizli'de bir genç evinde ölü bulundu

Kayhan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında annesi ve üvey babasıyla yaşayan U.A'nın (24) ailesi, eve geldiklerinde genci hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde U.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin yaptığı kontrolde, uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen U.A'nın cesedinin yanında enjektör bulunduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
VEDAŞ’tan 6 milyon liralık yatırımVEDAŞ’tan 6 milyon liralık yatırım
İzmir’de uyuşturucu evine polis baskını: 2 gözaltıİzmir’de uyuşturucu evine polis baskını: 2 gözaltı
Arpa ve buğdayları satmaya giderken traktörün altında can verdiArpa ve buğdayları satmaya giderken traktörün altında can verdi
Anahtar Kelimeler:
Denizli uyuşturucu ölüm

Denizli Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:31
Sabah
06:05
Öğle
13:15
İkindi
17:03
Akşam
20:14
Yatsı
21:42

Denizli Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Pazartesi

İzmirli eczanesi
Merkezefendi
Kayhan eczanesi
Pamukkale
Medet eczanesi
Merkezefendi
Neva eczanesi
Pamukkale
Ersan eczanesi
Pamukkale
Gürkan eczanesi
Merkezefendi
Basdag eczanesi
Buldan
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.