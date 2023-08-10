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Denizli'de bir genç silahla öldürüldü

10.08.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölen kişinin, geçen yıl iki kişinin tüfekle öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan zanlının kardeşi olduğu belirtildi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.

Aşağı Mahalle'deki bir leblebicide çalışan Kemal Akköse (25) işe gitmek için otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Akköse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Akköse'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kemal Akköse'nin, geçen yıl 12 Haziran'da aynı ilçede Hasan Akköse (19) ve İsmail Yalçın'ın (17) tüfekle öldürülüp cesetlerinin su kuyusuna atılması olayıyla ilgili tutuklanan ve suçunu itiraf eden Mustafa Akköse'nin (34) kardeşi olduğu öğrenildi.

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