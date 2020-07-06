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Denizli’de bir hafta içerisinde 104 trafik kazası meydana geldi

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.07.2020 17:06 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta içerisinde 53’ü yaralanmalı olmak üzere 104 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 23 bin 761 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 621 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.Kent genelinde toplamda 104 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta içerisinde 53’ü yaralanmalı olmak üzere 104 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 23 bin 761 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 621 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Kent genelinde toplamda 104 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 53’ü yaralanmalı, 51’inin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.
Açıklamada, ayrıca kentte geçtiğimiz hafta ölümlü trafik kazası yaşanmadığı ifade edildi.

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