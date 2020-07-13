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Denizli’de bir haftada 64 bin 888 kişiye cezai işlem

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.07.2020 16:42 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında kuralları ihlal eden 80 vatandaşa 64 bin 888 TL ceza kesildi.Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında kuralları ihlal eden 80 vatandaşa 64 bin 888 TL ceza kesildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Buna göre maske kullanım zorunluluğuna uymayan 66 kişiye 59 bin 400 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 14 kişiye ise 5 bin 488 TL para cezası kesildi.
Böylelikle bir haftada toplamda 80 kişiye 64 bin 888 TL para cezası uygulandı.

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