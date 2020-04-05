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Denizli'de bir ilçe karantinaya alındı

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.04.2020 19:05 | Son Güncelleme

Denizli'de bir ilçe karantinaya alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Acıpayam İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, ilçe sınırlarından kara yolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya olarak yapılacak tüm giriş çıkışların 15 gün durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yurt içinde ticari yük ve yolcu taşımacılığı ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların ilçemizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecek olup, bu şekilde geçişlerine izin verilenler zorunlu dinlenme molaları, süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin ikamet ve iş yerlerinin farklı il, ilçede bulunması durumunda giriş çıkışları bu durumu ispatlayan belgeleri ibraz etmek şartı ile yapabileceklerdir.

İlçemizde Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yayılımı azaltmak amacıyla izin belgesi verilmiş araçlar ve görevleri belirtilen kişiler haricindeki giriş çıkışların 05 Nisan 2020 tarihinde saat 00:00'dan itibaren 15 gün süre ile engellenmesine, Çameli Denizli istikametine yolculuk yapan araç ve kişilerin ilçemiz ana yol üzerinden transit olarak geçiş yapmalarının gerekli denetlemeler yapılarak izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Acıpayam ilçesi Karantina koronavirüs Kovid-19

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Denizli Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Büke Eczanesi
Merkezefendi
İlke Eczanesi
Merkezefendi
Limoncu Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Aylin Eczanesi
Pamukkale
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Kızıltaş Eczanesi
Pamukkale
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