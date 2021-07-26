Denizli'de bir kişiyi tabancayla bacaklarından yaralayan saldırgan yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde, tartıştığı kişiyi her iki bacağından tabancayla yaralayan saldırgan gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir sokakta karşılaşan Mustafa T. (47) ile Osman A. (46) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Mustafa T. yanındaki tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu Osman A. bacaklarından yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Osman A, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, saldırgan Mustafa T. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz