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Denizli'de çalıntı otomobille hırsızlık yapan kişi tutuklandı

18.05.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de çalıntı otomobille hırsızlık yapan kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde, çalıntı otomobille hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Mayıs'ta E.K'nin otomobilinin, Yassıhüyük Mahallesi'ndeki evinin önünden çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Gürpınar Mahallesi'nde 16 Mayıs'ta D.I'ya ait depodaki 18 sulama hortumunun çalınmasıyla ilgili şikayet üzerine jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, iki olayın bağlantılı olduğunu tespit etti.

Çalıntı otomobille sulama hortumlarını çalanların G.A. (20) ile O.Y. (20) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıların otomobile sığmadığı için depoda bıraktıkları diğer hortumları almak için olay yerine geri geleceğini tahmin ederek önlem aldı.

Dün gece depo yakınında jandarmanın "dur" ihtarına uymayan zanlılar, otomobille toprak yolda kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında araçtan inen O.Y. yaya olarak kaçarken, G.A. yakalandı.

Gözaltına alınan G.A'nın suçunu itiraf ettiği, 25 bin lira değerindeki 18 sulama hortumunu Uşak'ta bir hurdacıya 150 liraya sattıklarını söylediği öğrenildi.

G.A, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.

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