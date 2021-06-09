Denizli'de çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir inşaatın 8. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Şemikler Mahallesi 4804. Sokak'taki bir inşaatın 8. katında çalışan Mahmut Elkurdi bulunduğu yerden düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin yaşamını yitirdiğini belirlediği işçinin cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.



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