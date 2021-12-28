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Denizli'de çatıda elektrik akımına kapılan demir ustası hayatını kaybetti

28.12.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de çatıda elektrik akımına kapılan demir ustası hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde bir evin çatısında elektrik akımına kapılan kişi, yaşamını yitirdi.

Gürpınar Mahallesi’nde M.B'ye ait bağ evinin sundurma çatısını yapan demir ustası Mehmet Korucu (33), elindeki metal panonun binanın üzerinden geçen elektrik iletim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin uzattığı sepetle çatının üzerinden alınarak ambulansla hastaneye kaldırılan Korucu, kurtarılamadı.

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