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Denizli’de çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi öldü

24.10.2021 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi öldü

Denizli’de çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Tavas ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güzelköy mahallesi Gazi sokakta bulunan 2 katlı evin ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan evden 1 kişiyi çıkardı.

Dumandan zehirlendiği belirlenen kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında evden çıkarılan evli ve 1 çocuk babası Taşkın Fırlayış (42) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fırlayış'ın yangına müdahale etmek için eve girdiği belirtildi.​​​​​​​

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