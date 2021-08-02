Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.

Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına başladı.



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