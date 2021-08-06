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Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

06.08.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.

Gölbaşı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA da katıldı.

Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan yangın dün kontrol altına alınmıştı.

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