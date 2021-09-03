Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde orman yangını çıktı.

Kıranyer Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Dağlık alanda yayılan yangın, havadan 2 helikopter, karadan ise 10 arazöz ekibiyle söndürülmeye çalışılıyor.



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