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Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

03.09.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde orman yangını çıktı.

Kıranyer Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Dağlık alanda yayılan yangın, havadan 2 helikopter, karadan ise 10 arazöz ekibiyle söndürülmeye çalışılıyor.

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Merkezefendi
Esin Eczanesi
Merkezefendi
Nefes Eczanesi
Merkezefendi
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